Італія

Футболісти ще проходять лікування.

Результати туринського Ювентуса останнім часом не вражають, тому тренерський штаб може прибігти до прискорення відновлення деяких футболістів.

Мова йде про півзахисника Поля Погба та вінгера Федеріко К'єзи, які все ще відновлюються після травм.

Ці гравці наполегливо працюють, щоб підтягнутися, і сподіваються повернутися приблизно через місяць, коли Ювентус зустрінеться з Бенфікою в Лізі чемпіонів 25 жовтня.

Раніше прогнозувалося, що Погба буде відновлюватись до середини листопада. У лазареті Юве зараз сім футболістів.