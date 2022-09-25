Боснійський форвард може залишити табір "нерадзуррі".
Едін Джеко, getty images
25 вересня 2022, 17:50
Досвідчений нападник Інтера Едін Джеко найближчим часом може змінити клубну прописку.
Контракт 36-річного боснійця з "нерадзуррі" спливає влітку 2023 року, і, як повідомляє FC Inter News, міланський клуб на даному етапі не планує його продовжувати.
Причина такого рішення – Інтер має намір дотримуватись стратегії щодо скорочення зарплатної відомості.
Щодо майбутнього Джеко, то в його послугах зацікавлені клуби з МЛС та Саудівської Аравії, а також представник турецької Суперліги Адана Демірспор.
За інформацією джерела, боснійський форвард має намір відпрацювати свій контракт з Інтером до кінця і поки що не розглядає варіант із зимовим трансфером.