Італія

Боснійський форвард може залишити табір "нерадзуррі".

Досвідчений нападник Інтера Едін Джеко найближчим часом може змінити клубну прописку.

Контракт 36-річного боснійця з "нерадзуррі" спливає влітку 2023 року, і, як повідомляє FC Inter News, міланський клуб на даному етапі не планує його продовжувати.

Причина такого рішення – Інтер має намір дотримуватись стратегії щодо скорочення зарплатної відомості.

Щодо майбутнього Джеко, то в його послугах зацікавлені клуби з МЛС та Саудівської Аравії, а також представник турецької Суперліги Адана Демірспор.

За інформацією джерела, боснійський форвард має намір відпрацювати свій контракт з Інтером до кінця і поки що не розглядає варіант із зимовим трансфером.