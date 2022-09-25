Італія

23-річний футболіст може змінити команду.

Алессандро Бастоні зацікавив низку клубів АПЛ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, йдеться про Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Тоттенгем.

При цьому наголошується, що Манчестер Юнайтед навряд чи підпише центрального захисника, якщо тільки наступного року не підуть Гаррі Магуайр чи Віктор Лінделеф.

У поточному сезоні Бастоні провів шість матчів у Серії А та не відзначився результативними діями.