Італія

"Нерадзурі" мають намір зберегти у своєму складі 29-річного футболіста.

Ромелу Лукаку не хоче повертатися до Челсі і має намір залишитися в Інтері, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

29-річний футболіст не планує повертатися до лондонського клубу влітку 2023 року, коли термін його оренди в Інтері добігтиме кінця.

Наступного літа "нерадзуррі" продовжать оренду Ромелу незалежно від його показників цього сезону.

Після повернення до Інтера Лукаку забив гол і віддав результативну передачу в 3 матчах Серії А. Через травму він не грав за клуб з 26 серпня.