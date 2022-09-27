Італія

29-річний футболіст не допоможе своїй команді у матчах проти Барселони.

Марцело Брозович отримав травму у розташуванні збірної Хорватії, повідомляє Sky Italia.

29-річного хавбека замінили на 18-й хвилині матчу Ліги націй між збірними Хорватії та Австрії (3:1).

У Брозовича діагностовано надрив м'язів задньої поверхні стегна. Через це пошкодження хавбек пропустить щонайменше 3-4 тижні.

Це означає, що хорват точно пропустить обидва матчі з Барселоною у Лізі чемпіонів.