Ліга націй

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Збірна Хорватії в заключному турі Ліги націй УЄФА мала на меті виключно здобуття остаточної першої сходинки в потужному квартеті за участі Австрії, Данії та Франції.

На полі "червоно-біло-червоних" команда Златко Далича першою відкрила рахунок, проте господарі одразу ж після того відновили паритет, після чого "картаті" втратили ключового гравця центра поля — Марцело Брозовича — через травму.

У другій половині гри команди грали в рівний футбол високого рівня, однак зрештою гості наприкінці зустрічі подвійним ударом зломили опір суперників та виграли квартет.

Огляд матчу:

Австрія — Хорватія 1:3

Голи: Баумгартнер, 9 — Модрич, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72.

Австрія: Лінднер — Тріммель (Лайнер, 62), Пош (Вебер, 62), Данзо, Алаба — Баумгартнер (Шмід, 82), Зайвальд, Шлагер, Забітцер — Арнаутович (Чам, 62), Грегорич (Онісіво, 82).

Хорватія: Лівакович — Станішич, Ловрен, Гвардіол, Барішич (Соса, 62) — Модрич, Брозович (Маєр, 18), Ковачич (Пашалич, 84) — Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Лівая, 62), Перішич.

Попередження: Забітцер, Пош — Перішич, Ловрен.

Джерело: MEGOGO.