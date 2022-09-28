Італія

Форвард може не поїхати на мундіаль, проте в клубі залишиться.

Нападник італійського Мілана Олів’є Жиру знаходиться в стані невизначеності відносно свого місця в заявці збірної Франції на прийдешній чемпіонат світу-2022 в Катарі, однак у клубі його справи складаються переважно гарним чином.

35-річний виконавець у цьому сезоні забив п’ять голів та віддав один гольовий пас у дев’яти матчах, і оскільки "россонері" не мали значних успіхів у пошуках стабільно забивного нападника під час літньої трансферної кампанії, то наразі вони роздуються над продовженням чинного контракту з гравцем.

Наприкінці цього сезону Жиру має залишити клуб, проте італійський журналіст Даніеле Лонго запевняє, що чинні чемпіони Італії вже завершують підготування відповідних паперів щодо продовження стосунків із футболістом ще на один рік.

Відзначимо, що за 47 матчів у професійній кар’єрі в складі Мілана Олів’є забив уже 19 голів та віддав п’ять гольових передач.