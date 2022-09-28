Італія

Відома кадрова ситуація в міланському клубі.

У рамках поєдинку восьмого туру італійської Серії А міланський Інтер на Джузеппе Меацца зіграє проти Роми.

Міланському клубу точно не допоможе важливий хавбек Марсело Брозович, який дискваліфікований на гру та травмований.

Брозовича має замінити Крістіан Аласані, який рідко грає у стартовому складі "нерадзуррі".

Ромелу Лукаку, хоча і повернувся до тренувань, він все ще працює за індивідуальним розкладом, окремим від решти своїх товаришів по команді. Тож він не допоможе Інтеру.

Чалханоглу повинен бути доступний, оскільки він працював переважно з основною командою на тренуванні 28 вересня вдень і, як очікується, буде повністю готовий з 29 вересня.

Матч між Інтером та Ромою відбудеться першого жовтня о 19:00 за київським часом.