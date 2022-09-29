Італія

Італійський чемпіон винний ще чималу суму португальському гранду.

Португальський нападник Рафаель Леау перейшов до складу італійського Мілану зі французького Лілля влітку 2019 року за 29,5 млн євро, хоча за рік до цього "доги" не заплатили португальському Спортінгу, вихованцем якого є футболіст, жодного євро.

Прогрес 23-річного виконавця в Серії A важко не помітити, бо він на рівні з іншими партнерами за командою доклався до здобуття чемпіонського титулу за підсумками попередньої кампанії.

Це спричинило неабиякий попит на Леау на трансферному ринку під час літнього періоду переходу, однак високі відступні за нього відлякують більшість потенційних покупців.

До того ж, як стало відомо італійській пресі, агент португальця Жорже Мендеш хоче "повісити" на найбільш спритний у боротьбі за підписання його клієнта клуб ще й підсумок судової справи, яку Спортінг відкрив проти Мілану з вимогами сплатити відсотки від можливого продажу футболіста.

Ідеться про 19 млн євро додаткових коштів, які доведеться витратити на тлі зарплати Леау в розмірі 7 млн євро за сезон.

Наразі Паоло Мальдіні намагається домовитись із "левами" щодо зменшення суми компенсації бодай до 14 млн євро, а Лілль у цьому контексті навіть висловлює намір допомогти грошима італійському клубу, що йде наперекір бажанню самого Рафаеля.

Тим часом португалець у новому сезоні за вісім матчів забив тричі та ще шість разів віддавав гольові передачі.