Італія

Лідер нападу Мілана продовжує прогресувати.

23-річний португальський нападник італійського Мілану зробив чималий внесок у підсумковий успіх "россонері" під час минулорічної кампанії на внутрішній арені, і наразі продовжує відігравати ключову роль у здобутках колективу Стефано Пьолі в новому футбольному році.

Це, у свою чергу, підтверджується різноманітними статистичними показниками, серед яких ключовими безумовно є кількість результативних дій португальця.

10 забитих м’ячів та 10 гольових передач у чемпіонаті топ-5 європейських країн у 2022 році — непересічний показник, якого досяг Леау за рахунок асисту в матчі проти Сампдорії (2:1).

Подібна позначка підкорювалась у поточному році лише двом гравцям до цього — півзахисникові англійського Манчестер Сіті Кевіну де Брюйне (11 + 13) та нападнику французького Парі Сен-Жермен Неймару (18+10) відповідно.

Зазначимо, що в рамках цього розіграшу Серії A португалець здійснив по 3 результативних постріли та гольові передачі на партнерів.