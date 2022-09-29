Італія

Туринці хочуть посилити оборонну лінію поля.

Ювентус провально розпочав поточний сезон, а тому має виправляти ситуацію, зокрема, вдалими трансферами.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринці хочуть підписати захисника Боруссії М Рамі Бенсабаїні.

Стверджується, що футболіст може коштувати Ювентусу 4-4,5 мільйона євро через те, що його контракт із клубом закінчується влітку.

Нагадаємо, що туринський клуб також виявляє інтерес до трьох інших гравців - Ювентус хоче підписати Грізманна, Пулішича та Гримальдо