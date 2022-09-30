Італія

Алжирський захисник може залишити Менхенгладбах.

Як повідомляє Football Italia, Інтер та Ювентус розглядають можливість трансферу Рамі Бенсебаїні.

"Бьянконері" розчарувалися у Алексі Сандро, тож можуть підписати нового гравця на заміну бразильцю.

Ювентус роздумував над Алехандро Грімальдо з Бенфіки, проте Массіміліано Аллегрі не зацікавлений в цьому гравцеві.

Отже, туринці спробують випередити конкурента по чемпіонату у боротьбі за алжирця. Втім, Інтер має певну перевагу, бо він активно слідкував за футболістом ще до трансферу Робіна Гозенса.

Окрім того, Рамі підходить до гри у три центральних захисники, що буде плюсом у контексті футболу Індзагі та "нерадзуррі". Його контракт із Менхенгладбахом завершується влітку, отже хтось з італійських грандів може підписати його у січні за 6-8 мілліонів євро.

Нагадаємо, що міланці понесли вагомі фінансові збитки за підсумками минулого сезону.