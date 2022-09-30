Алжирський захисник може залишити Менхенгладбах.
Рамі Бенсебаїні
30 вересня 2022, 10:24
Як повідомляє Football Italia, Інтер та Ювентус розглядають можливість трансферу Рамі Бенсебаїні.
"Бьянконері" розчарувалися у Алексі Сандро, тож можуть підписати нового гравця на заміну бразильцю.
Ювентус роздумував над Алехандро Грімальдо з Бенфіки, проте Массіміліано Аллегрі не зацікавлений в цьому гравцеві.
Отже, туринці спробують випередити конкурента по чемпіонату у боротьбі за алжирця. Втім, Інтер має певну перевагу, бо він активно слідкував за футболістом ще до трансферу Робіна Гозенса.
Окрім того, Рамі підходить до гри у три центральних захисники, що буде плюсом у контексті футболу Індзагі та "нерадзуррі". Його контракт із Менхенгладбахом завершується влітку, отже хтось з італійських грандів може підписати його у січні за 6-8 мілліонів євро.
Нагадаємо, що міланці понесли вагомі фінансові збитки за підсумками минулого сезону.