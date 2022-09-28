Італія

У "нерадзуррі" є проблеми з грошима.

За підсумками сезону-2021/22 міланський Інтер поніс серйозні фінансові збитки у розмірі 140 мільйонів євро, що можна побачити зі звіту на офіційному сайті "нерадзуррі".

Зазначимо, що ця сума є на 105 мільйонів євро меншою, ніж збитки міланців у розіграші-2020/21, який проходив без глядачів на трибунах через пандемію коронавірусу. Велику роль у покращенні становища зіграло відновлення продажу квитків.

Нагадаємо, підопічні Сімоне Індзагі у минулому чемпіонаті Італії посіли друге місце, втративши Скудетто. У Лізі чемпіонів міланська команда вилетіла з 1/8 фіналу від Ліверпуля. Єдиним успіхом "нерадзуррі" стала перемога у Кубку Італії.

Зазначимо, що борги Інтера висловила готовність сплатити китайська компанія Suning Group.