Футболіст вирішив освоїти новий вид спорту.
Родріго Паласіо. Getty Images
30 вересня 2022, 12:55
Ексфорвард міланського Інтера, Бока Хуніорс та збірної Аргентини Родріго Паласіо вирішив спробувати себе у баскетболі.
Він приєднався до італійського баскетбольного клубу з четвертого дивізіону Поліспортіва Гарньяно та взяв 4 номер.
Паласіо є давнім прихильником баскетболу і завжди мріяв спробувати себе у цьому виді спорту.
Він дебютував за Поліспортіва Гарньяно у передсезонному турнірі та набрав 4 очки в одному з поєдинків.
Відзначимо, що 40-річний аргентинець нещодавно завершив кар'єру. Його останнім клубом був ФК Брешія, за яку у 33 матчах забив шість голів та віддав чотири асисти.