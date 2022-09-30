Італія

Футболіст вирішив освоїти новий вид спорту.

Ексфорвард міланського Інтера, Бока Хуніорс та збірної Аргентини Родріго Паласіо вирішив спробувати себе у баскетболі.

Він приєднався до італійського баскетбольного клубу з четвертого дивізіону Поліспортіва Гарньяно та взяв 4 номер.

Паласіо є давнім прихильником баскетболу і завжди мріяв спробувати себе у цьому виді спорту.

Він дебютував за Поліспортіва Гарньяно у передсезонному турнірі та набрав 4 очки в одному з поєдинків.

Відзначимо, що 40-річний аргентинець нещодавно завершив кар'єру. Його останнім клубом був ФК Брешія, за яку у 33 матчах забив шість голів та віддав чотири асисти.