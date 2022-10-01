Італія

До вашої уваги — прев'ю матчу 8-го туру чемпіонату Італії.

Суботню програму восьмого туру італійської Серії А підсумує матч між Емполі та Міланом.

Здавалось би, звичайна гра середняка проти претендента на Скудетто, проте через кадрові проблеми "россонері" поєдинок може закінчитися з непередбачуваним підсумком. Хоча скажемо прямо — навряд.

ЕМПОЛІ — МІЛАН

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛЬЯНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Емполі у нинішньому сезоні лише раз зустрічався з командою з когорти "топ". Це був поєдинок проти Роми, який закінчився домашньою поразкою з рахунком 1:2. Навіть попри непогану гру, та ще й факт вилучення Акпа-Акпро.

Паоло Дзанетті поки не вражає: відчутних змін у його футболі (а саме атакувальній частині футболу) у порівнянні з часами у Венеції не видно. І це при тому, що підбір футболістів в Емполі якісніший. А от із захистом — тьху-тьху, але порядок.

Нинішній Емполі — це вже далеко не та весела команда Андреа Андреаццолі, чи якщо зайти зовсім у глибинки — Мауріціо Саррі. Команда не забиває і не пропускає більше двох (та і 2 — це виключення) і зосереджується у першу чергу на надійності позаду. Власне, нерозумно заперечувати, що на оборону та атаку у "синіх" один найкращий гравець — Фабіано Парізі.

У матчі проти Мілана підопічні тезки легенди Інтера мають можливість скористатися проблемами гостей. Меньян і Тео Ернандес — це серйозні втрати. Також скоріш за все Піолі не допоможуть ще й Крунич, Ребич і Орігі, ну а Тоналі повернувся до тренувань лише кілька днів тому. Цілком можливо, що італієць досі перебуває не у найкращій формі. Як і його співвітчизник Калабрія, котрий теж не готовий на всі 100%.

Мілану 3 очки потрібні кров з носу. Після не дуже то й справедливої поразки від Наполі "россонері" опинилися аж на 5 місці. Всі ми розуміємо, що Удінезе навряд буде вище міланців довго (та й щодо Лаціо, м'яко кажучи, великі питання), проте команда зі "столиці моди" втрачає немало як для повторного взяття титулу.

На Стадіо Карло Кастеллані буде важко. Навіть дуже. І при цьому Мілан з усіма своїми проблемами за рахунок мотивації і вищого рівня гравців має вигризати перемогу.

З питаннь по складу — вихід на лівий фланг захисту Балло-Туре. Інших альтернатив у Піолі банально нема. Номінальний правий бек Дест? Навряд, навряд... Тим паче, якщо не зможе зіграти й Калабарія.

То ж на позиціях воротаря і лівого оборонця Емполі і справді у цій грі зможе похизуватися класом у порівнянні з суперником. За вищезгаданим Парізі і справді скоро стоятиме величезна черга топових клубів.

Орієнтовні склади:

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Хаас, Марін, Бандінеллі — Байрамі — Ламмерс, Сатріано

Мілан: Татарушану — Дест, Калулу, Томорі, Балло-Туре — Тоналі, Побега — Мессіас, Де Кетеларе, Леау — Жиру

Не зіграють: Тонеллі — Меньян, Флоренці, Ернандес, Ібрагімович (травми)

Під питанням: Бальданці, Дестро, Ебуехі — Калабрія, Крунич, Ребич, Орігі (травми)

Цікаві факти:

- Вперше і востаннє Емполі перемагав Мілан на своєму полі 12 лютого 1986 року у матчі Кубка Італії;

- Останні перемога Емполі над Міланом датується 23 квітня 2017 року;

- Востаннє Емполі відбирав очки у Мілана 27 вересня 2018 року. Це сталося на рідному для "синіх" стадіоні.

ПРОГНОЗ 0:1