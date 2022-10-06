Італія

Клуб Серії А визначився із новим головним тренером.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Деяна Станковича на посаду головного тренера першої команди.

Сербський фахівець очолив клуб Серії А до літа 2023 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Раніше Станкович очолював Црвену Звезду з 2019 по 2022 рік, проте керівництво клубу ухвалило рішення відправити його у відставку після невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше головним тренером Сампдорії був Марко Джампаоло.