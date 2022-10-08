Італія

Футболіст пропустить багато ігор.

Захисник римської Роми Зекі Челік на старті матчу Ліги Європи проти Бетіса отримав неприємну травму.

Футболіст після гри відправився у медичний центр, де пройшов медогляд. Лікарі діагностували в нього ураження медіальної колатеральної зв'язки правого коліна.

Відновлення буде не швидким. Турецький футболіст пропустить близько двох місяців. Замінити його має Леонардо Спінаццола.

Челік перейшов у Рому влітку 2022 року з Лілля. У цьому сезоні він зіграв дев'ять поєдинків в усіх змаганнях — голів не забивав.