Італія

П'єтро Терраччано

Голкіпер Фіорентини П'єтро Терраччано незабаром може продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 32-річний італієць перебуває за крок від підписання нової угоди з "фіалками".

Щодо умов, то контракт Терраччано з Фіорентиною буде розрахований до літа 2025 року, а зарплата гравця складе 0,8 млн євро на рік.

В поточному сезоні П'єтро Терраччано провів сім матчів за Фіорентину в усіх турнірах, в яких він пропустив 6 голів і двічі відіграв "на нуль".