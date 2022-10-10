Італія

До вашої уваги — анонс матчу 9-го туру Серії А.

На понеділок винесений матч двох представників Серії А у "нижчих" єврокубкових турнірах — Лізі Конференцій та Лізі Європи.

Фіорентина та Лаціо в останні 2 роки сповідують схожу ігрову філософію, проте геть по-різному стартували у новому сезоні. Тож сьогодні ми обговоримо, чого очікувати прихильникам Кальчо у пізній вечір буднього дня.

ФІОРЕНТИНА — ЛАЦІО

ПОНЕДІЛОК, 10 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За всіма канонами, протистояння Італьяно та Саррі повинно вечір понеділка хіба прикрасити. Обидва спеціаліста вірні своїм атакувальним принципам, які в обличчі критиків можуть виглядати і як дещо "фрікуваті".

Лаціо нехай і повільними кроками, та все ж підбирається до зони Ліги чемпіонів, і вже у матчі з Фіорентиною може до неї зайти. У цьому сезоні у виконанні римлян і справді можна побачити такий відомий "Саррібол", що італійською "Саррізмо". А головне — за виключенням матчу проти Сампдорії, "орли" не втрачають очки у матчах з відвертими аутсайдерами. Саме це було великою проблемою сезону попереднього.

"Фіалки" ж розпочали цей сезон провально і зараз знаходяться у другій половині таблиці. Апогеєм невдач стала серія з 5 матчів без перемог у Серії А та 9 загалом, обірвана лише у матчі проти Верони.

У стані "Віоли" пояснення цьому можна знайти легке: календар. Фіорентина — єдина команда Серії А, яка мала грати ще й плей-оф єврокубків. Тож до паузи на збірні команда жили у режимі 2 матчі на тиждень з самого початку сезону. Фізика — справа тонка.

Втім, якщо брати до уваги гру, то проти Аталанти Фіорентина виглядала вельми симпатично. За всіма канонами команда мала брати у Бергамо принаймні 1 пункт.

На тижні ж підопічні Італьяно здобули першу звитягу у групі Ліги Конференцій, розгромивши шотландський Хартс. Лаціо ж у свою чергу втратив очки у матчі з австрійським Штурмом, де міліметровий офсайд Іммобіле позбавив "б'янкочелесті" вірної перемоги. Загалом же виступи обох команд у "другосортних" для італійців єврокубках (іншої думки лише Жозе Моурінью) свідчать про зверхнє до них ставлення.

Лаціо — команда об'єктивно вищого класу з більш стабільним і зіграним стартовим складом. Це і має стати запорукою успіху цього флоренційського вечора. Ми побачимо цікавий і змістовний футбол з великою кількістю моментів і голів, а також мінімальною перемогою гостей.

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Куарта, Бірагі — Бонавентура, Амрабат, Мандрагора — Куаме, Йович, Іконе

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Катальді, Мілінкович-Савич, Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

Не зіграють: Барак, Кастровіллі, Соттіль — Гіла (всі — травми)

Цікаві факти:

- Останні 6 матчів між командами закінчувалися перемогою однієї з них. Останні нічия датована 10 березня 2019 року (1:1), та гра також пройшла у Флоренції;

- У разі перемога Лаціо підніметься на третє місце, зрівнявшись з Удінезе та Міланом за кількістю очок і обійшовши обох за додатковими показниками;

- Останні 2 матчі Серії А Лаціо виграв з рахунком 4:0 — постраждали Кремонезе та Спеція;

- Фіорентина цього сезону у рамках Серії А вигравала лише двічі, і обидва рази — на Артеміо Франкі.

ПРОГНОЗ 2:3