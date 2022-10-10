Італія

Завершився черговий матч чемпіонату Італії.

У рамках дев'ятого туру Серії А Рома на своєму полі приймала Лечче.

Вже на шостій хвилині гри господарі відкрили рахунок у матчі, а на 22-й хвилині гри вилучення заробив Г'юлманд у складі гостей.

Тим не менш, на 39-й хвилині гри Рома пропустила, що змусило господарів понервуватись.

Однак на 48-й хвилині гри Пауло Дібала реалізував пенальті, тим самим принісши своїй команді перемогу за підсумком.

Рома - Лечче 2:1

Голи: Смоллінг, 6, Дібала, 48 (з пенальті) — Стрефецца 39.

Рома: Патрісіу — Манчіні (Кумбулла, 88), Смоллінг, Ібаньєс — Залевскі, Крістанте, Пеллегріні, Вінья (Спінаццолла, 46) — Дібала (Матич, 50), Дзаньоло (Абрагам, 46) — Белотті (Шомуродов, 77).

Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла — Аскілдсен (Гельгасон, 71), Г'юлманд, Гонсалес (Блен, 46) — Стрефецца (Ді Франческо, 71), Сісей (Одін, 90), Банда (Коломбо, 81).

Попередження: Ібаньєс, Манчіні — Умтіті, Ді Франческо.

Вилучення: Г'юлманд, 22.