Італія

Кіпер вже майже відновився від травми.

Лазарет Мілана продовжує зменшуватись — воротар Майк Меньян вже майже відновився від травми.

Футболіст себе нормально відчуває, але лікарі поки що не дають йому "зелене світло" для виходу на поле.

Відомо, що поєдинок проти Верони в Серії А французький воротар точно пропустить, але може вийти зі старту у матчі проти Монци 22 жовтня.

27-річний француз був змушений залишити поле після того, як отримав травму литкового м’яза під час гри за збірну Франції. Його у воротах Мілана заміняв Чіпріан Тетерушану.

У цьому сезоні на рахунку Меньяна 9 зіграних поєдинків в усіх змаганнях, у яких він два рази залишав ворота "сухими".