Кіпер вже майже відновився від травми.
Майк Меньян, Getty Images
13 жовтня 2022, 16:55
Лазарет Мілана продовжує зменшуватись — воротар Майк Меньян вже майже відновився від травми.
Футболіст себе нормально відчуває, але лікарі поки що не дають йому "зелене світло" для виходу на поле.
Відомо, що поєдинок проти Верони в Серії А французький воротар точно пропустить, але може вийти зі старту у матчі проти Монци 22 жовтня.
27-річний француз був змушений залишити поле після того, як отримав травму литкового м’яза під час гри за збірну Франції. Його у воротах Мілана заміняв Чіпріан Тетерушану.
У цьому сезоні на рахунку Меньяна 9 зіграних поєдинків в усіх змаганнях, у яких він два рази залишав ворота "сухими".