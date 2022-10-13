Італія

Італійський клуб працює на майбутнє.

Інтер розглядає можливий відхід Мілана Шкрініара в найближче зимове або літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, італійський гранд визначився з заміною для захисника. Нею стане гравець Евертону Єррі Міна.

Зазначимо, що у цьому сезоні колумбійський захисник провів лише один поєдинок.

Нагадаємо, що ПСЖ хоче купити Мілана Шкрініара взимку, оскільки його переговори про контракт з Інтером зайшли в глухий кут.