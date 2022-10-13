Італійський клуб працює на майбутнє.
Мілан Шкрініар, getty images
13 жовтня 2022, 20:57
Інтер розглядає можливий відхід Мілана Шкрініара в найближче зимове або літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, італійський гранд визначився з заміною для захисника. Нею стане гравець Евертону Єррі Міна.
Зазначимо, що у цьому сезоні колумбійський захисник провів лише один поєдинок.
Нагадаємо, що ПСЖ хоче купити Мілана Шкрініара взимку, оскільки його переговори про контракт з Інтером зайшли в глухий кут.