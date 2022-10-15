Італія

Команда Гасперіні продовжує перемагати у чемпіонаті.

У рамках десятого туру італійської Серії А Атланта вдома приймала Суссуоло.

Гості на 41 хвилині відкрили рахунок. Кірьякопулос у штрафному залишився сам, прийняв передачу та точно пробив в один дотик.

Проте ще до перерви господарі відігрались. Соппі відпасував на Пашалича, який не схибив, пробиваючи у порожні ворота.

Другий тайм розпочався з голу у виконанні Аталанти. Неймовірна комбінація гравців атаки команди завершилась сильним та точним ударом у дев'ятку від Лукмана.

Аталанта - Сассуоло 2:1

Голи: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 - Кірьякопулос, 41

Аталанта: Спортьєлло — Околі, Демірал, Скальвіні, Соппі (Дзортеа, 81), Мехле (Руджері, 81) — Де Рон, Копмейнерс, Пашалич — Лукман (Бога, 68), Муріель (Гейлунд, 68).

Сассуоло: Консіглі — Рожеріу, Феррарі, Ерліч, Толян — Торстведт (Траоре, 65), Лопез, Фраттезі, Кірьякопулос (Матеус, 65), Д'Андреа (Берарді, 56, Алварес, 79) — Пінамонті.

Попередження: Скальвіні, Кірьякопулос, Пінамонті, Торстведт, Феррарі.