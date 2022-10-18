Після переходу з Манчестеру Юнайтед французький хавбек не провів жодного матчу за "стару сеньйору".
Поль Погба, getty images
18 жовтня 2022, 14:54
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба невдовзі може повернутися на футбольне поле.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, сьогодні, 18 жовтня, 29-річний француз повернувся до тренувань "старої сеньйори" за індивідуальною програмою.
Нагадаємо, що через травму коліна Погба так і не провів жодного матчу за Ювентус після того, як улітку перейшов із Манчестер Юнайтед на правах вільного агента. Через цю травму французькому хавбеку знадобилася операція.
"Б'янконери" не хочуть поспішати з поверненням Поля Погба і сприймають події обережно, щоб уникнути будь-яких рецидивів чи ускладнень.