Італія

Після переходу з Манчестеру Юнайтед французький хавбек не провів жодного матчу за "стару сеньйору".

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба невдовзі може повернутися на футбольне поле.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, сьогодні, 18 жовтня, 29-річний француз повернувся до тренувань "старої сеньйори" за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, що через травму коліна Погба так і не провів жодного матчу за Ювентус після того, як улітку перейшов із Манчестер Юнайтед на правах вільного агента. Через цю травму французькому хавбеку знадобилася операція.

"Б'янконери" не хочуть поспішати з поверненням Поля Погба і сприймають події обережно, щоб уникнути будь-яких рецидивів чи ускладнень.