Італія 19 жовтня 2022, 13:00 Іммобіле отримав пошкодження та повернеться не раніше січня Чіро не помічник своїй команді. Чіро Іммобіле 19 жовтня 2022, 13:00 Чіро Іммобіле отримав пошкодження, що виключає його з футболу щонайменше до початку наступного року — повідомляють офіційні ресурси римського Лаціо. Італієць отримав травму стегна у поєдинку проти Удінезе на вихідних. Найгірші прогнози на жаль підтвердилися. Гравець випав з футболу до січня. Люди Чіро Іммобіле Команди Лаціо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте