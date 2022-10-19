Італія

Чіро не помічник своїй команді.

Чіро Іммобіле отримав пошкодження, що виключає його з футболу щонайменше до початку наступного року — повідомляють офіційні ресурси римського Лаціо.

Італієць отримав травму стегна у поєдинку проти Удінезе на вихідних.

Найгірші прогнози на жаль підтвердилися.

Гравець випав з футболу до січня.