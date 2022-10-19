Італія

Легендарний воротар розкрив свої плани після завершення кар'єри.

Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон заявив про бажання очолити збірну Італії.

"Мене зацікавила робота тренером Збірної Італії. Випробовую дивне відчуття, коли бачу своїх колишніх колег по полю в Серії Б як тренери: Де Россі, Гроссо, Індзагі… А я все ще граю", – цитує 44-річного італійця DAZN.

Нагадаємо, за свою кар'єру Буффон встиг пограти також за Ювентус і ПСЖ. За двадцять років у збірній Італії Буффон взяв участь у рекордних 175 офіційних матчах.

Раніше ми писали, що Ноєр обійшов Буффона по сухих матчах у Лізі чемпіонів.