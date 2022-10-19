Легендарний воротар розкрив свої плани після завершення кар'єри.
ДЖАНЛУІДЖИ БУФФОН, GETTY IMAGES
19 жовтня 2022, 16:55
Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон заявив про бажання очолити збірну Італії.
"Мене зацікавила робота тренером Збірної Італії. Випробовую дивне відчуття, коли бачу своїх колишніх колег по полю в Серії Б як тренери: Де Россі, Гроссо, Індзагі… А я все ще граю", – цитує 44-річного італійця DAZN.
Нагадаємо, за свою кар'єру Буффон встиг пограти також за Ювентус і ПСЖ. За двадцять років у збірній Італії Буффон взяв участь у рекордних 175 офіційних матчах.
Раніше ми писали, що Ноєр обійшов Буффона по сухих матчах у Лізі чемпіонів.