Італія

Туринскький клуб без проблем набрав три бали.

Ювентус в рамках поєдинку одинадцятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Емполі та здобув перемогу.

Підопічні Максімілано Аллегрі відправили у ворота супротивника чотири м'ячі зусиллями Мойзе Кіна, Вестона Маккенні та дублю Адрієна Рабьо.

Ювентус - Емполі 4:0

Голи: Кін, 8, Маккенні, 56, Рабьо, 82, 90+4

Ювентус: Щесни — Куадрадо, Бонуччі, Данило, Ругані (Алекс Сандро, 79), Костич (Айлінг, 85) — Рабьо, Локателлі, Маккенні (Паредес, 65) — Кін (Міретті, 79), Влахович (Мілік, 65).

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Луперто, де Вінтер, Парізі — Марін, Хаас (Делі Інноченті, 89), Бандінеллі (Хендерсон, 75) — Дестро (Ламмерс, 75), Пьяца (Байрамі, 62), Сатріано (Бальданці, 62)