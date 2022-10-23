Італія

До вашої уваги — анонс "Derby del Sole".

Найсмачнішою "родзинкою" одинадцятого туру італійської Серії А стане протистояння між Ромою та Наполі.

Легендарне протистояння, яке в Італії прославилося як "Сонячне дербі" (столиця Італії Рим умовно наближена до неймовірно теплого півдня країни, де розташований Неаполь), тепер проходить ще й під акомпанемент "Рома проти того, що вигнав Тотті".

А на додачу — це майже завжди боротьба за найвищі місця. Хіба подібне може не бути цікавим?

РОМА — НАПОЛІ

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Якщо Рома у цьому сезоні грає як і кожна з останніх команд Жозе Моурінью (некрасиво, нестабільно, проте інколи дуже ефектно), то Наполі зачаровує вболівальників своїми футболом і результатами. Лучано Спаллетті набридло тільки ставити в усіх командах гру — тепер він хоче стати тренером-переможцем. Проте переможцем, який задля своєї мети не відмовляється від атакувальних принципів.

Частково така позиція, яка призводить до слабкої ротації, вже вартувала неаполітанцям двох ключових футболістів — Ррахмані та Ангісса, які вилетіли через травми. Але попри це "партенопеї" продовжують не словом, а ділом промовляти: "так, ми претенденти на Скудетто".

Велику роль у футболі Спаллетті відіграє імпровізація в атаці. Кварацхелія, Распадорі, Політано, Лозано, меншою мірою Осімген і Сімеоне ніколи не бояться зайвий раз взяти гру на себе. І, на щастя для нього, у цій ланці сеньйор Лучано ніяких проблем не має.

Найголовніше питання для Жозе Моурінью — ким міняти Пауло Дібалу. І якщо у матчах з командами рівня Сампдорії (при всій повазі до колективу Деяна Станковича) ми можемо бачити з перших хвилин пару Абрагам-Белотті, то навряд це можна сказати про Наполі.

Тож очікуємо побачити "залізну" пару опорників Крістанте-Матич, трошки вище над ними Пеллегріні, "десяткою" — Ніколо Дзаньоло, а попереду одного англійця.

Навряд напередодні матчу можна знайти відповідь на логічне питання: "чому має перемогти Рома", але ж є безліч відповідей на питання "чому має перемогти Наполі". Звучить банально, але з цих раціональних принципів ми і робимо свій прогноз.

Команда Спаллетті продовжить дарувати надію на казку як своїм тіфозі, так і ненависникам північних грандів, а Рома цілком може знову вилетіти з топ-4.

Орієнтовні склади:

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Карсдорп, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Дзаньоло — Абрагам

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім Мін-Дже, Жуан Жезус, Маріу Руї — Ндомбеле, Лоботка, Зелінські — Політано, Распадорі, Кварацхелія

Не зіграють: Челік, Вейналдум, Дібала — Ррахмані, Ангісса (всі — травми)

Під питанням: Кумбулла (Рома, травма)

Цікаві факти:

- Раніше фанатів команд пов'язувала міцна дружба зі спільною ідеєю — боротьба проти Півночі. Втім, ряд подій (зокрема, перехід до Наполі екс-гравця Лаціо Бруно Джордано і провокаційні жести гравця Наполі Сальваторе Баньї на адресу тіфозі "вовків") зіпсував її у другій половині 80-х;

- Лучано Спаллетті — останній до Жозе Моурінью тренер Роми, який вигравав на чолі "джалороссі" трофей. Мова про Кубок Італії сезону-2007/08;

- Останні 2 матчі команд у рамках Серії А (тобто матчі минулого сезону) закінчилися нічиїми — 0:0 і 1:1.

ПРОГНОЗ 1:2