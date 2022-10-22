Італія

Завершився поєдинок чемпіонату Італії.

У рамках 11 туру італійської Серії А Салернітана вдома приймала Спецію.

Перед матчем відбулась прощальна церемонія з Франком Рібері, який завершив свою професійну кар'єру.

Перший тайм був достатньо рівним, а вже на початку другого тайму господарі відкрили рахунок. Маццоккі пройшов захисників та з-за меж штрафної пробив у правий кут воріт Драговскі.

Салернітана - Спеція 1:0

Голи: Маццоккі, 48

Салернітана: Сепе — Дьомбер (Бронн, 90), Данилюк, Фасіо, Кандрева (Бохінен, 84), Маццоккі — Кулібалі, Радовановіч, Вілена (Пьонтек, 66) — Діа (Бардарич, 66), Бонаццолі (Ботхейм, 84).

Спеція: Драговскі — Ніколау, Ківьор, Ампаду (Стрелец, 74), Хольм, Аду (Реца, 65) — Агудело, Екдаль (Мальдіні. 74), Бурабія — Нзола, Г'ясі (Верде, 65).

Попередження: Вілена, Аду, Ківьор, Агудело, Данилюк, Хольм.