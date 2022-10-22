Італія

Зворушливий момент у матчі італійської Серії А.

У стартовому матчі суботньої програми в італійській Серії А Салернітана на власному полі приймає Спецію. Гра триває цими хвилинами.

Втім, головним моментом поєдинку є далеко не сама гра. Перед матчем з трибунами стадіону Арекі вийшов урочисто попрощатися Франк Рібері, який напередодні оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Уся арена голосно співала ім'я та прізвище легендарного француза, який просто не міг не розчулитися до сліз. Також Рібері обійнявся з усіма колишніми партнерами по команді.

A team player, a man who has given everything. Thanks once more for what you've brought to #SerieA💎, @FranckRibery ❤️ pic.twitter.com/cie8r3gl4C — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022

Відзначимо, що скоріш за все 39-річний Рібері залишиться у клубі з Салерно і допомагатиме головному тренеру команди Давіде Ніколі. Офіційно про це буде оголошено незабаром.

Упродовж своєї кар'єри вихованець Лілля виступав за Булонь, Олімпік Алес, Брест, Мец, Галатасарай, Марсель, Баварію, Фіорентину та Салернітану, до якої приєднався влітку 2021 року.