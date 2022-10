У стартовому матчі суботньої програми в італійській Серії А Салернітана на власному полі приймає Спецію. Гра триває цими хвилинами.

Втім, головним моментом поєдинку є далеко не сама гра. Перед матчем з трибунами стадіону Арекі вийшов урочисто попрощатися Франк Рібері, який напередодні оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Уся арена голосно співала ім'я та прізвище легендарного француза, який просто не міг не розчулитися до сліз. Також Рібері обійнявся з усіма колишніми партнерами по команді.

A team player, a man who has given everything. Thanks once more for what you've brought to #SerieA💎, @FranckRibery ❤️ pic.twitter.com/cie8r3gl4C