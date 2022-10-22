Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках 11 туру італійської Серії А Мілан вдома приймав Монцу та здобув розгромну перемогу над суперником з рахунком 4:1.

Підопічні Стефано Пьолі відправили у ворота супротивника чотири м'ячі, на що Монца відповіла одним точним ударом.

Огляд матчу:

Мілан - Монца 4:1

Голи: Діас, 16, 41, Орігі, 65, Леау, 84 — Раноккья, 70

Мілан: Тетерушану — Дест (Калулу, 46), К'єр (Габбія, 60), Томорі, Ернандес — Беннасер, Побега, Мессіас, Діас (Де Кетеларе, 53), Ребіч (Леау, 60) — Орігі (Вранкс, 78).

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола (Карбоні, 54), Марі, Антов, Карлос, Чуррія — Сенсі (Бондо, 66), Барберіс (Раноккья, 46), Капрарі (Гюткьєр, 66), Пессіна — Мота (Петанья, 54).

Попередження: Орігі, Бондо.