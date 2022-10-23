Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Інтер в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав у гостях проти Фіорентини та здобув перемогу з рахунком 4:3.

Команда Сімоне Індзагі змогла вирвати три очки лише в компенсований час завдяки зусиллям Генріха Мхітаряна.

Огляд матчу:

Фіорентина — Інтер 3:4

Голи: Артур, 33, Іконе, 60, Йович, 90 — Барелла, 2, Мартінес, 15, 73, Мхітарян, 90+4

Фіорентина: Терраччано – Додо (Венути, 82), Мартінес, Міленкович, Бірагі (Терзич, 82) – Бонавентура, Данкан (Йович, 53), Амрабат (Барак, 83) – Артур, Куаме, Гонсалес (Іконе, 9).

Інтер: Онана – Дарміан (Думфріс, 67), де Врей, Ачербі, Шкріньяр, Дімарко (Гозенс, 67) – Мхітарян, Чалханоглу, Барелла – Корреа (Джеко, 61), Мартінес (Белланова, 85).