Італія

Грузинський воротар може перейти до Турина.

Ювентус шукає довгостроковий варіант серед воротарів і зацікавлені в трансфері Георгі Мамардашвілі з Валенсії.

Гравець блискуче зарекомендував себе за виступами у складі "кажанів".

Влітку Мамардашвілі підписав нову угоду з Валенсією до 2027 року, із відступними 100 мільйонів євро. У такому молодому віці для воротаря здається розумним очікувати, що він може коштувати понад 40 мільйонів євро.

Хоча минулого сезону Георгі зробив кілька помітних помилок, загалом його форма була стабільною.

Нагадаємо, що Ювентус розгромив Емполі у п'ятницю.