Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Центральним матчем одинадцятого туру італійської Серії A стало протистояння на Стадіо Олімпіко поміж Ромою та Наполі.

Лідери турнірної таблиці під час першого тайму позначили власну перевагу за рахунок контролю м’яча та пари-трійки створених загроз для чужих воріт, після чого колектив Жозе Моуріньо повністю віддав їм ініціативу в другій половині гри.

Наполі цим радо скористався, і вже не тільки натякав на забитий м’яч, а й зміг уразити чужі володіння під завісу основного часу зусиллями нападника Віктора Осімгена.

Огляд матчу:

Рома — Наполі 0:1

Гол: Осімген, 80

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні (Ель-Шаараві, 82), Смоллінг, ІБаньєс — Карсдорп (Вінья, 82), Крістанте, Пеллегріні, Камара (Матич, 82), Спінаццола (Шомуродов, 85) — Дзаньоло — Абрагам (Белотті, 63).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Жезус, Матіас Олівейра — Ндомбеле (Ельмас, 57), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 75) — Лозано (Політано, 75), Осімген, Кварацхелія.

Попередження: Смоллінг, Крістанте, Ібаньєс — Лозано, Ндомбеле, Олівейра, Лоботка.

Джерело: MEGOGO.