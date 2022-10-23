Італія

Завдяки голу Осімгена Лучано Спаллетті вперше у кар'єрі переграв Жозе Моурінью.

У центральному матчі одинадцятого туру італійської Серії А Наполі здобув мінімальну перемогу над Ромою. Вирішальним голом наприкінці зустрічі відзначився Віктор Осімген.

Команда Лучано Спаллетті закріпилася на першій сходинці. Цей тріумф — одинадцятий поспіль для "партенопеї" в усіх турнірах.

Що стосується "вовків", то підопічні Жозе Моурінью наразі перебувають на п'ятій сходинці у таблиці. Поразка у" Derby del Sole", що логічно, аж ніяк не покращила їхні справи.

Рома — Наполі — 0:1

Гол: Осімген, 80

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні (Ель-Шаараві, 82), Смоллінг, ІБаньєс — Карсдорп (Вінья, 82), Крістанте, Пеллегріні, Камара (Матич, 82), Спінаццола (Шомуродов, 85) — Дзаньоло — Абрагам (Белотті, 63)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Жезус, Матіас Олівейра — Ндомбеле (Ельмас, 57), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 75) — Лозано (Політано, 75), Осімген, Кварацхелія

Попередження: Смоллінг, Крістанте, Ібаньєс — Лозано, Ндомбеле, Олівейра, Лоботка

Зазначимо, що також у неділю Лаціо впевнено обіграв Аталанту Руслана Маліновського.