Італія

Форвард Ювентуса оцінив власний кар’єрний шлях.

Туринський Ювентус на завершення літньої трансферної кампанії домовився про оренду польського нападника Аркадіуша Міліка, який до цього виступав у складі французького Марселя.

"Провансальці" — не перший, і, як убачається, не останній клуб у професійній кар’єрі 28-річного виконавця, тоді як раніше він виступав за польські Гурник та Розвуй, німецькі Баєр та Аугсбург, амстердамський Аякс й італійський Наполі.

Із огляду на значний та різноманітний досвід, футболіст зміг дати оцінку власним футбольним здібностям.

"Футбол — це моя робота, моя пристрасть. У мене є одержимість ставати сильнішим і грати краще.

Я не маю футбольного хисту від народження. Я не володію якостями Неймара, який може бути найкращим у світі і робить усі ці речі на полі.

Але мені доводиться багато працювати — фізично, технічно та розумово — щоб удосконалюватися", — заявив польський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Міліка чотири голи в 11 матчах за туринський колектив.