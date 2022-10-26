Італія

Туринський клуб вчергове не впорався з суперником напередодні.

Поточну єврокубкову кампанію у виконані туринського Ювентуса вже можна називати невдалою, оскільки команда достроково позбавилась шансів на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, і наразі може тільки сподіватись не втратити перепустку до Ліги Європи.

Напередодні футболісти Массіміліано Аллегрі зазнали другої поразки в двобої проти лісабонської Бенфіки (3:4).

Бенфіка — Ювентус 4:3 Відео голів та огляд матчу

Як підсумок, "Стара Синьйора" зазіхнула на повторення невдалого результату кампанії сезону-2013/14, коли їй не вдалось подолати групу за участі мадридського Реала, турецького Галатасарая та датського Копенгагена.

На додачу до цього, футболісти Аллегрі ще й уперше в історії участі в цьому турнірі примудрились пропустити одразу три голи під час першого тайму.

У заключному турі туринський Ювентус гратиме на власному полі проти французького Парі Сен-Жермен.