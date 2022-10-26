Італія

Генеральний директор "нерадзуррі" вважає, що словацький центрбек заслуговує на нову угоду з клубом.

Центральний захисник Інтера Мілан Шкрініар найближчим часом може поставити підпис під новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.

Про ситуацію навколо майбутнього 27-річного словака, угода з яким спливає влітку 2027 року, висловився генеральний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

"Мілан Шкрініар заслуговує на новий контракт. Ми сподіваємося досягти повної домовленості щодо нової угоди якомога швидше. Я налаштований оптимістично.

Ми хочемо, щоб він став символом Інтера для сьогодення та майбутнього", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.

Раніше повідомлялося, що взимку укласти угоду з Міланом Шкрініаром хоче Парі Сен-Жермен.