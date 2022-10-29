Італія

Команда може втратити Душана.

Душан Влахович є одним із 10 гравців Ювентуса, яких не буде в наявності для сьогоднішнього матчу проти Лечче, але, згідно з численними повідомленнями в Італії, сербський футболіст також може пропустити гру з Інтером наступного тижня через біль у паху.

Колишній нападник Фіорентини був замінений у другому таймі проти Бенфіки у вівторок, і обстеження, проведені наступного дня, виключили будь-яку серйозну травму.

Однак Массіміліано Аллегрі сказав у п'ятницю, що 22-річний футболіст все ще бореться з болем.

Влахович уже стикався з подібною проблемою в минулому, і наступного тижня форварду проведуть ще одне обстеження, щоб визначити, чи буде він доступний проти "нерадзуррі".

Влаховіч є найкращим бомбардиром Ювентуса цього сезону, серб забив 8 голів у 15 матчах в усіх турнірах.