Італія

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Міланський Інтер у рамках дванадцятого туру італійської Серії A на власному полі зустрічався зі Сампдорією.

Оскільки посеред тижня "змії" добряче підзарядились позитивними емоціями від дострокового виходу до наступного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, їм не склало труднощів перенести наслідки вдалих виступів і на внутрішню арену.

Ще до перерви футболісти Сімоне Індзагі відправили до воріт суперників два м’ячі зусиллями де Врея та Барелли, після чого продовжували на рівних грати з колективом гостей.

Генуезці в підсумку так і не змогли знайти відповідь на результативні постріли суперників, а під завісу гри ті відзначились ще раз за допомоги зусиль Хоакіна Корреа.

Огляд матчу:

Інтер — Сампдорія 3:0

Голи: де Врей, 21, Барелла, 44, Корреа, 73.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 69) — Думфріс (Белланова, 79), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 83), Мхітарян, Дімарко — Джеко (Лукаку, 68), Мартінес (Корреа, 68).

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Аміоне — Єпес (Вієра, 46), Вільяр (Верре, 53), Джурічич (Рінкон, 78), Леріс — Капуто (Пуссетто, 66), Габб'ядіні (Монтеваго, 78).

Попередження: Бастоні — Єпес, Коллі, Джуричич, Верре, Габб'ядіні, Вієйра.

Джерело: MEGOGO.