Завершився матч чемпіонату Італії.
Торіно - Мілан, Getty Images
30 жовтня 2022, 23:46
У рамках дванадцятого туру Серії А Мілан вирушив на виїзд до Торіно.
Підопічні Стефано Пьолі несподівано поступилися туринському колективу, пропустивши два голи, а самі зуміли відзначитися лише раз у воротах Вані Мілінковича-Савича.
Торіно – Мілан 2:1
Голи: Джіджі, 35, Міранчук, 37 – Месіас, 67.
Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Схуурс (Зіма, 76), Буонджорно (Родрігес, 73) — Сінго, Лукіч, Річчі (Адопо, 87), Лазаро — Міранчук (Лінетті, 87), Влашич — Пеллегрі (Карамо, 73).
Мілан: Тетерушану — Калулу (Дест, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Побега, Тоналі -(Беннасер, 70) — Мессіас (Жиру, 78), Діас (Де Кетеларе, 46), Леау (Ребич, 46) — Орігі
Попередження: Схуурс, Буонджорно, Пеллегрі, Лінетті, Лукіч — Калулу, Побега.