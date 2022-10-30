Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках дванадцятого туру Серії А Мілан вирушив на виїзд до Торіно.

Підопічні Стефано Пьолі несподівано поступилися туринському колективу, пропустивши два голи, а самі зуміли відзначитися лише раз у воротах Вані Мілінковича-Савича.

Торіно – Мілан 2:1

Голи: Джіджі, 35, Міранчук, 37 – Месіас, 67.

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Схуурс (Зіма, 76), Буонджорно (Родрігес, 73) — Сінго, Лукіч, Річчі (Адопо, 87), Лазаро — Міранчук (Лінетті, 87), Влашич — Пеллегрі (Карамо, 73).

Мілан: Тетерушану — Калулу (Дест, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Побега, Тоналі -(Беннасер, 70) — Мессіас (Жиру, 78), Діас (Де Кетеларе, 46), Леау (Ребич, 46) — Орігі

Попередження: Схуурс, Буонджорно, Пеллегрі, Лінетті, Лукіч — Калулу, Побега.