Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Римський Лаціо не зазнавав поразок упродовж восьми матчів поспіль, тому приймав на власному полі Салернітану в рамках дванадцятого туру італійської Серії A без зайвих пересторог.

Господарі завершили перший тайм голом у ворота середняка національної першості, однак уже після перерви Антоніо Кандрева відіграв цей гол, а трохи згодом його партнери вистрілили ще додаткових два рази.

У підсумку, знекровлений результативними випадами суперників Лаціо нічого не зміг протиставити натомість.

Огляд матчу:

Лаціо — Салернітана 1:3

Голи: Дзакканьї, 41 — Кандрева, 51, Фасіо, 68, Діа, 76

Лаціо: Проведел — Лаццарі, Казале, Романьйолі, Марушич (Хюсай, 87) — Весіно, Катальді (Башич, 81), Альберто (Мілінкович-Савич, 64) — Педро (Канчелльєрі, 81), Дзакканьї, Андерсон.

Салернітана: Сепе — Фасіо, Данилюк, Дьомбер, Брадарич (Вілена, 83), Маццоккі — Кулібалі (Бохінен, 83), Радовановіч, Кандрева — Бонаццолі (Діа, 64), Пйонтек (Ботгейм, 82).

Попередження: Марушич, Мілінкович-Савич, Кулібалі, Сепе, Діа, Канчелльєрі.

Джерело: MEGOGO.