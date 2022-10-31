Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.
Лаціо — Салернітана, Getty Images
31 жовтня 2022, 08:55
Римський Лаціо не зазнавав поразок упродовж восьми матчів поспіль, тому приймав на власному полі Салернітану в рамках дванадцятого туру італійської Серії A без зайвих пересторог.
Господарі завершили перший тайм голом у ворота середняка національної першості, однак уже після перерви Антоніо Кандрева відіграв цей гол, а трохи згодом його партнери вистрілили ще додаткових два рази.
У підсумку, знекровлений результативними випадами суперників Лаціо нічого не зміг протиставити натомість.
Огляд матчу:
Лаціо — Салернітана 1:3
Голи: Дзакканьї, 41 — Кандрева, 51, Фасіо, 68, Діа, 76
Лаціо: Проведел — Лаццарі, Казале, Романьйолі, Марушич (Хюсай, 87) — Весіно, Катальді (Башич, 81), Альберто (Мілінкович-Савич, 64) — Педро (Канчелльєрі, 81), Дзакканьї, Андерсон.
Салернітана: Сепе — Фасіо, Данилюк, Дьомбер, Брадарич (Вілена, 83), Маццоккі — Кулібалі (Бохінен, 83), Радовановіч, Кандрева — Бонаццолі (Діа, 64), Пйонтек (Ботгейм, 82).
Попередження: Марушич, Мілінкович-Савич, Кулібалі, Сепе, Діа, Канчелльєрі.
Джерело: MEGOGO.