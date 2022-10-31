Італія

Чемпіонат світу-2022 все далі віддаляється від французького футболіста.

Французький півзахисник Поль Погба влітку цього року повернувся до туринського Ювентуса на правах вільного агента, після чергових шести років співпраці з англійським Манчестер Юнайтед, однак до цього часу ще жодного разу не виходив на поле в футболці "зебр".

Причиною цього стала необхідність проводити операцію на коліні, відновлення після якої вимагало чимало часу від 29-річного виконавця.

Зрештою, Поль повернувся до роботи на тренуваннях "Старої Синьйори", однак не встиг пропрацювати й кількох днів, як на тлі тривалої відсутності навантажень у нього сталась травма м’язів стегна.

Як повідомляє італійська преса, цього разу відновлення буде значно коротшим — усього десять днів, проте саме на цей термін припадатиме необхідність для головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама остаточно визначитись із заявкою національної команди на прийдешній чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Таким чином поява на полі Погба в 2022 році фактично виключена.

Цікаво, що пошкодження стегна припало на праву ногу футболіста, тоді як операція на коліні відбувалась на лівій.

Останнього разу французький півзахисник грав у офіційному матчі ще за поразки від Ліверпуля на Енфілді 19 квітня цього року (0:4).