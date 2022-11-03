Італія

Бергамаський колектив продовжує вивчати футбольний ринок там, де його немає бути взагалі.

Італійська Аталанта вже не перший рік вивчає трансферний ринок країн східної Європі, завдяки чому свого часу вдало ризикнула запросити українського півзахисника Руслана Маліновського, коли той виступав у складі бельгійського Генка, проте потім не мала успіху в співпраці з Віктором Коваленком з донецького Шахтаря та представником країни-окупанта Алєксєєм Міранчуком.

На цьому пригоди "Богині" в нашому регіоні, судячи з останнього повідомлення італійського журналіста Ніколо Скіри, себе не вичерпали, і вона знову подалась на підсанкційну територію за пошуками більш-менш придатних до гри в футбол виконавців.

Казахстанський півзахисник атакувального плану Бактійор Зайнутдінов припав довподоби представникам італійської першості, і вони вже кілька разів відправляли власних скаутів для перегляду його виступів.

Ціна переходу виконавця складає 5-6 млн євро, що запросив пов’язаний із ворожою армією клуб.

У цьому сезоні виконавець відіграв 16 матчів, не відзначившись результативною дією.