Бергамаський колектив продовжує вивчати футбольний ринок там, де його немає бути взагалі.
Бактійор Зайнутдінов, Getty Images
03 листопада 2022, 12:56
Італійська Аталанта вже не перший рік вивчає трансферний ринок країн східної Європі, завдяки чому свого часу вдало ризикнула запросити українського півзахисника Руслана Маліновського, коли той виступав у складі бельгійського Генка, проте потім не мала успіху в співпраці з Віктором Коваленком з донецького Шахтаря та представником країни-окупанта Алєксєєм Міранчуком.
На цьому пригоди "Богині" в нашому регіоні, судячи з останнього повідомлення італійського журналіста Ніколо Скіри, себе не вичерпали, і вона знову подалась на підсанкційну територію за пошуками більш-менш придатних до гри в футбол виконавців.
Казахстанський півзахисник атакувального плану Бактійор Зайнутдінов припав довподоби представникам італійської першості, і вони вже кілька разів відправляли власних скаутів для перегляду його виступів.
Ціна переходу виконавця складає 5-6 млн євро, що запросив пов’язаний із ворожою армією клуб.
У цьому сезоні виконавець відіграв 16 матчів, не відзначившись результативною дією.