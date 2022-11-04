Італія

Голландець може незабаром переїхати до Мадриду.

Атлетіко може підписати центрального захисника Торіно.

Незважаючи на те, що Стефан Савіч і Хосе Хіменес володіють достатньою якістю, рідкість, коли вони обидва доступні, що помітно підставляло мадридців крайні сезони. Виступи Ермосо та Феліпе викликають сумніви.

Отже, підписання у центр захисту є пріорітетом, а кандидатом до трансферу є Перр Схюрс.

Клуб побореться за голландця з Ліверпулем.

В останні місяці в команді згадувалися інші імена, такі як Вільям Саліба та Іньїго Мартінес. Однак Саліба, здається, є недосяжним, а Мартінес є більш короткостроковою інвестицією, оскільки йому більше тридцяти років.