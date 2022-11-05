Італія

До вашої уваги — прев'ю матчу чемпіонату Італії.

Суботній поєдинок у Бергамо трошки затьмарений двома недільними дербі — римським і всеіталійським. Але ж, на секундочку, на півночі країни зустрінуться друга та перша команди Серії А. Тож прихильники футболу точно отримають продукт найвищої якості, а ми сьогодні трошки поговоримо, що їм у цей вечір очікувати.

АТАЛАНТА — НАПОЛІ

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 19:00. ІТАЛІЯ, БЕРГАМО, СТАДІОН ДЖЕВІСС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У минулому сезоні це було би протистояння двох найвеселіших команд. Добре, можливо, не двох "най", але точно тих, які входять до топ-5. Аталанта "класичного періода" Гасперіні завжди грала хоч і доволі вертикально, та все ж вишукано і красиво. Наполі Спаллетті у свою чергу ще за минулорічного складу почав демонструвати себе найкращого зразка.

Втім, за якісь півроку багато чого змінилося. Якщо у "партенопеї" змінився склад, але не суть, то у "Богині" кардинально помінялася філософія. Зараз вже ніхто не дивиться матчі бергамасків як виставу — їх сприймають скоріше як "сухий" і "робочий" футбол. І добре для Аталанти, коли він дає результат, бо ж інколи бувають такі матчі, як проти Лаціо 2 тижні тому.

У Наполі все квітне й сяє. На Енфілді команда обірвала серію з 13 перемог поспіль в усіх турнірах (при цьому зберігши першу сходинку у групі ЛЧ), проте серія у чемпіонаті триває — 8 звитяг поспіль і 12 матчів без поразок. Останнє означає, що команда Лучано Спалетті — єдина у цьому сезоні, яка ще не програвала.

Очевидно, що м'яч і гру під свій контроль візьмуть саме гості. Аталанта у нинішньому сезоні як на виїзді, так і вдома ніколи не грає першим номером із клубами плюс-мінус свого рівня. З Міланом "оборонний" план приніс нічию, з Аталантою та Фіорентиною — навіть перемоги, з Лаціо ж була справжня біда.

Тож робити прогнози важко, та все ж логіка підказує, що нестримні неаполітанці мають продовжити свою тріумфальну ходу. Надто слабко віриться, що їм завадить нинішня "Богиня". А щодо Руслана Маліновського, як ви розумієте, у старті ми не очікуємо. Жодних підстав для цього нема.

Ще один наш "особистісний" прогноз — голи обох нігерійських нападників. Віктор Осімген продовжить свою гольову ходу, і слідом за Ромою та Сассуоло (якому забив тричі) вразить ворота команди з півночі Італії. У свою чергу Адемола Лукман заб'є шостий м'яч у сезоні, наблизившись до співвітчизника, який має шанс забити вдев'яте.

Так, до речі, це ж класичне протистояння двох географічних частин Італії! Північ проти півдня — це завжди щось особливе у захопливому світі Кальчо.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо — Толої, Демірал, Скалвіні — Гатебур, Копмайнерс, Едерсон, Мехле — Пашалич — Лукман, Муріель

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Мін-Дже, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Дзаппакоста, Паломіно, де Рон — Ррахмані (травми)

Цікаві факти:

- У минулому сезоні обидві команди здобули один над одним по гостьовій перемозі, забивши по 3 м'ячі. Аталанта у Неаполі виграла 3:2, Наполі у Бергамо — 3:1;

- 4 грудня 2021 року Руслан Маліновський відзначився у воротах "партенопеї" голом. У тому самому поєдинку, в якому "Богиня" здобула перемогу з рахунком 3:2. Українець відкрив рахунок у грі, і це єдина результативна дія нашого співвітчизника у матчах проти Наполі;

- Найрезультативніший матч в історії протистояння відбувся 27 вересня 1953 року. Тоді Наполі на своєму полі обіграв Аталанту з рахунком 6:3.

ПРОГНОЗ 1:3