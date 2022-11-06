Італія

До вашої уваги — прев'ю легендарного Derby d`Italia.

Всеіталійське дербі, цілком можливо, поступиться римському у пристрасті та запалі. Зустрічаються дві команди, які не люблять ризикувати. І якщо Інтер це вже знову виправдовує результатами, то Ювентус — аж ніяк.

Близько місяця тому обидва колективи записували до головних розчарувань сезону. Зараз це місце залишив за собою тільки один гранд — туринський. Сімоне Індзагі хоч і грає "по рахунку", але знаходить відрізки, в які його команда не боїться грати у футбол.

Команда Аллегрі таких відрізків не має. Вона програє ледь не все, крім завзятої боротьби з Маккабі Хайфа за плей-оф Ліги Європи.

ЮВЕНТУС — ІНТЕР

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 21:45. ІТАЛІЯ, ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Символічно, що між собою зійдуться команди, які на тижні "по другому колу" втратили двох чи не головних зірок — Поля Погба та Ромелу Лукаку. Перший знову так і не встиг зіграти...

Втім, кадрова ситуація туринців починає трошки покращуватися. Федеріко К'єза вже цілком може принаймні потрапляти до заявки, а Душан Влахович вилікувався повністю.

У той же час у Інтера справи у цьому плані розгортаються у зворотню сторону — наприклад, до Брозовича (який вже має шанс вийти хоча би на заміну) і Лукаку додався Алессандро Бастоні, який пропустив суботнє тренування через темперетуру. Його участь у матчі — під великим питанням.

Очевидно, що серед двох не дуже сміливих тренерів більше сміливості у Сімоне Індзагі. Навіть попри гостьовий фактор, саме "нерадзуррі" атакуватимуть більше. Тим паче, у них величезна мотивація нарешті обірвати серія з невдалих результатів у матчах проти грандів. Так, звісно, була Барселона, та ми говоримо про Серію А. Поєдинки проти каталонців просто мають слугувати доказом, що хвороби "гри проти сильних команд" в Інтера таки немає.

За нашим прогнозом, Інтер здобуде у матчі доволі впевнену перемогу. Ювентус, як це трапляється у цьому сезоні неймовірно часто, виглядатиме класно лише відрізками. Але цього — замало.

Чотири перемоги поспіль у Всеіталійському дербі — це дуже багато. Тим паче, за одного тренера. І досягти такої цілі — величезний бонус для сеньйора Індзагі, який точно додасть йому приємних бонусів.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щенсни — Бремер, Бонуччі, Даніло — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, Мілік

Інтер: Онана — Шкріньяр, Де Врей, Ачербі — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Гозенс — Мартінес, Джеко

Не зіграють: Де Шільйо, Аке, Погба, Кайо Жорже, Паредес, Ілінг (травми) — Д'Амброзіо, Лукаку (травми)

Під питанням: К'єза (відновлення від травми) — Бастоні (температура), Брозович (відновлення від травми)

Цікаві факти:

- Всього Ювентус та Інтер провели між собою 260 матчів в усіх турнірах. На рахунку Юве — 112 перемог, на рахунку міланців — 80. Нічиїх — 68;

- У минулому сезоні Інтер здобув усі 3 перемоги над Ювентусом. Дві — у чемпіонаті, одну — у фіналі Кубку;

- Найбільше м'ячів в одному матчі у протистоянні між "б'янконері" та "нерадзуррі" було забито 16 квітня 1961 року. Ювентус переграв Інтер із феноменальним навіть для тих часів рахунком 9:1.

ПРОГНОЗ 1:3