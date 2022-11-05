Італія

Команда українця вела у рахунку, але поступилась.

У рамках поєдинку 13 туру італійської Серії А Аталанта вдома приймала Наполі.

Господарі досить жваво розпочали поєдинок, і до 20 хвилини вже вели у рахунку. Один з лідерів "бергамасків" у цьому сезоні Лукман реалізував 11-метровий удар.

Проте Наполі дуже швидко відігрався. Спрацював фактор голу Віктора Осімгена, який у цьому сезоні нікого не шкодує. Він зробив рахунок 1:1 на 23 хвилині. А на 35 нігерійський нападник виступив у ролі асистента, коли голом відзначався Ельмас.

У другому таймі Аталанта кинула сили на атаку, грала активніше. На 70 хвилині на поле вийшов Руслан Маліновський. Проте результативно допомогти своїй команді він не зміг.

Наполі продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 35 набраними балами у 13 матчах. Аталанта друга з 27 очками в активі.

Аталанта — Наполі 1:2

Голи: Лукман, 19 — Осімгем, 23, Ельмас, 35

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скальвіні — Гатебур (Соппі, 86), Мехле — Копмайнерс (Де Рон, 81), Едерсон, Пашалич (Маліновський, 70) — Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).

Наполі: Мерет — Олівейра, Жезус, Кім, Ді Лоренцо — Зелінські (Політано, 64), Лоботка, Ангісса — Ельмас, Лосано (Ндомбеле, 64) — Осімген (Сімеоне, 75).

Попередження: Демірал, Кім, Гейлунд.