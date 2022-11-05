Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі приймав Спецію.

У середині першого тайму господарі відкрили рахунок у грі, проте на 59-й хвилині гри син Паоло Мальдіні Даніель засмутив "росонері", зрівнявши рахунок у грі.

Все йшло до нічиєї, поки на 89-й хвилині гри в акробатичному стрибку Олів'є Жиру не приніс своїй команді перемогу.

Мілан - Спеція 2:1

Голи: Ернандес, 21, Жиру, 89 – Д. Мальдіні, 59.