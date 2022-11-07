Італія

Італійський фахівець підбив підсумок зустрічі.

У рамках тринадцятого туру чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі обіграв Інтер.

"Те, що ми обіграли Інтер після трьох поразок і нічиєї, приносить справжнє задоволення. Було важливо обіграти його. Сьогодні ми припустилися лише одного небезпечного моменту, коли після помилки Рабіо шанс отримав Лаутаро. За такого ставлення до справи ми навряд чи пропускатимемо.

Сезон довгий. У нас були невдачі – у Лізі чемпіонів особливо. Від перемоги над Інтером ми отримали насолоду, але тепер потрібно зосередитися на наступних матчах.

Наполі йде вперед вражаючими темпами, але подивимося, що буде після ЧС-2022", – сказав Аллегрі DAZN.

Після 13 матчів у чемпіонаті Італії Ювентус розташувався на п'ятому рядку з 25 пунктами в активі.